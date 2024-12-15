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Автомобиль россиянина провалился под землю в гараже

В Воронеже автомобиль провалился сквозь землю

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Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж»

В Воронеже автомобиль ушел под землю в гараже из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«В Центральном районе из-за аварии подмыло грунт даже под гаражами», — говорится в публикации.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что на месте инцидента работают специалисты ресурсоснабжающей организации и управа района.

«В настоящее время специалистами ведется переключение потребителей на резервные линии и поиск места утечки. После его обнаружения бригада сразу же приступит к земляным работам», — заявил он.

До этого в Новосибирске молодые люди устроили поездку на ватрушке по дороге.

Инцидент произошел по дороге возле Октябрьского моста. На кадрах с места инцидента заметно, как два юноши сели на одну ватрушку, которая была привязана к автомобилю.

В какой-то момент трос отцепился от средства передвижения, и пассажиры упали на дорогу.

Ранее обмороженную россиянку нашли в закрытой машине.

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