Шесть человек пострадали в аварии у пешеходного перехода в Петербурге

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП на Заневском проспекте

Шесть пешеходов пострадали в результате аварии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на Заневском проспекте с пострадавшими на пешеходном переходе», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 21:45 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение об аварии у дома №32 с пострадавшими пешеходами.

Выяснилось, что 50-летняя женщина на автомобиле Opel не пропустила встречный Geely при повороте налево. После столкновения иномарку отбросило на пешеходов.

В результате пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия. Водитель Geely скрылся.

Накануне на юге Москвы водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем.

Ранее петербурженка устроила танцы с ребенком на месте жесткого ДТП и попала на видео.