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Петербурженка устроила танцы с ребенком на месте жесткого ДТП и попала на видео

На видео попали танцы матери с ребенком на месте жесткого ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина решила станцевать вместе с ребенком прямо на месте жесткой аварии с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Самая позитивная мать живет в Питере, в районе Партизана Германа, — учит ребенка не обращать внимания на любые жизненные неурядицы. Даже если две тачки столкнулись, и мятый внедорожник вылетел на тротуар», — говорится в публикации.

Причина, почему женщина решила станцевать на месте ДТП, неизвестна.

До этого под Санкт-Петербургом оказалось заблокировано движение по Кольцевой автодороге (КАД) из-за ДТП с самосвалом и автокраном.

Авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области, в районе Стрельны, недалеко от съезда на Волхонское шоссе. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобили опрокинулись набок и заблокировали движение в обе стороны. Для проезда было доступно по одной полосе.

Из самосвала песок высыпался на проезжую часть, у машины сильно повреждена кабина. Также грузовики разрушили ограждение, разделяющее встречные потоки. Автокран лежал на проезжей части вверх колесами.

Ранее мужчина станцевал на крыше авто в Мытищах, остановившись в левом ряду.

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