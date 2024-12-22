На видео попали последствия ДТП с шестью машинами в Ингушетии

В Ингушетии попали на видео последствия массового ДТП с шестью пострадавшими

В Ингушетии утром 22 декабря произошло массовое ДТП, в котором травмы получили шесть человек. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

«По прибытии на место происшествия, спасателями поисково-спасательного отряда «Тарко» ГКУ «ПСС РИ» было установлено, что произошло столкновение шести автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 6 человек», — отмечается в сообщении ведомства.

Пострадавшие госпитализированы врачами скорой помощи в больницу Малгобека. Авария произошла на дороге Малгобек — Зязиков-Юрт.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «ЧП КАВКАЗ», видно, что одна из разбитых машин осталась на обочине, еще две вылетели в кювет. На месте происшествия видно скопление автомобилей местных жителей и служебный автомобиль ДПС с включенными спецсигналами.

Ранее в Новосибирске BMW развалилась на части при столкновении с опорой моста.