В Сочи автобус сбил мальчика на самокате

В Сочи автобус на скорости сбил мальчика на самокате и попал на видео

В Сочи автобус сбил мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на Костромской улице.

«Водитель электросамоката Ulip на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом МАЗ-206948», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

В результате 11-летний школьник получил травмы и был госпитализирован. На кадрах с моментом наезда видно, что переехать дорогу собирались два мальчика на самокатах. Они пропустили поток машин слева и начали движение. Одного из самокатчиков сбил автобус, который двигался на высокой скорости с другой стороны. Второй мальчик успел среагировать и остановился.

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