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Волочкова выставила голые ноги в салоне автомобиля

Балерина Волочкова опубликовала фотографию своих голых ног в автомобиле
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию своих ног в салоне автомобиля. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Еду на съемку. Как приятно, когда продюсер Левон орагнизовывает автомобили под длину моих ног», — написала балерина.

На опубликованной фотографии видно, что Волочкова положила ноги на переднее сидение, при этом одним каблуком она уперлась в подголовник, а вторую ногу положила на край спинки.

До этого сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына, попавшая осенью в серьезную аварию на машине, рассказала, что восстановила автомобиль. Она также призвала не искать причин своих неудач на льду в ДТП. По словам фигуристки, ей тяжело с точки зрения психологии, но авария тут не при чем, и проблемы надо искать в себе.

За короткую программу на чемпионате РФ в Омске Ксения Синицына получила 69,99 балла, уступив главным конкуренткам.

Ранее бойца ММА, убившего инспектора МАДИ, судят как террориста.

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