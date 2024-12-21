На видео попали последние секунды перед столкновением «КамАЗа» с тягачом в Удмуртии

В Удмуртии на видео попали последние секунды перед столкновением большегрузов

В Удмуртии 17 декабря на 330 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь тягач Scania столкнулся с автомобилем «КамАЗ». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в своем Telegram-канале.

«На территории Можгинского района Удмуртии 57-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом, по предварительным данным, в пути следования допустил занос транспорта, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с тягачом Scania с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля Scania. На кадрах видно, как грузовик «КамАЗ» перемещается на встречную полосу движения, при этом кабина выезжает на обочину, и тягач врезается в полуприцеп.

Уточняется, что в результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Ранее бойца ММА, убившего инспектора МАДИ, судят как террориста.