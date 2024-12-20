Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля

В первую очередь перед покупкой подержанного автомобиля необходимо внимательно изучить альтернативные модели. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Люди часто зацикливаются на одной модели, потому что она каким-то образом попала в их поле зрения. Вполне вероятно, что без потери в качестве, комфорте и безопасности вы сможете найти альтернативу: например, вместо немецкого кроссовера приобрести корейский», — рассказал Рязанов.

Также важно изучить историю машины по отчетам, которые компания, занимающаяся продажей машин с пробегом, должна предоставить по вашей просьбе. Для того, чтобы найти более выгодный вариант, следует расширить географию поиска. Так, можно сэкономить около 30% от стоимости автомобиля.

По словам эксперта, скидку можно получить по программе трейд-ин, при использовании заемных средств, особенно если выбрать не самую востребованную модель или комплектацию. К тому же, сэкономить можно на покупке автомобиля в режиме онлайн, поскольку такой способ поможет избежать навязывания дополнительных опций и услуг.

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