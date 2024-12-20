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В Москве таксист выкинул инвалида на асфальт и обругал матом

В Москве таксист выбросил инвалида на асфальт из авто и обругал матом
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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Москве вынесли приговор таксисту, который выкинул инвалида из машины. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Москвичка вызвала такси на Тихорецкий бульвар, для поездки вместе со своим сыном-инвалидом первой группы, имеющим заболевание опорно-двигательной системы. Приехавший на вызов водитель в грубой форме отказался везти клиента-инвалида», — говорится в публикации.

Отмечается, что таксист стал ругаться матом, вытолкал его из автомобиля, в результате чего тот упал на асфальт. Также водитель выбросил вещи пассажиров, в том числе инвалидное кресло и сумку с вещами и ноутбуком.

Виновным оказался 23-летний житель Ростовской области. Его признали виновным в совершении хулиганства с применением насилия к гражданам (п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

До этого в Москве водитель такси бизнес-класса отменил заказ из-за опоздания пассажиров, поэтому они сели в автомобиль и отказались выходить.

На кадрах видно, как мужчина и женщина сидят в автомобиле. Слова водителя о том, что заказ был отменен из-за их опоздания, они игнорируют. Водитель также утверждает, что приехал на место, которое пассажиры указали в приложении. После чего мужчина начинает оскорблять таксиста и снимать его на телефон.

Ранее в Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик.

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