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В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик

Депутат Гусев: рост цен на такси в часы пик не должен превышать 20%
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Shutterstock

В Госдуме предложили обязать такси не поднимать цены в часы пик больше, чем на 20% от обычной стоимости поездки. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Поправки планируют обсудить в Минэкономразвития до конца года.

«Вместе с коллегой депутатом Михаилом Делягиным внесли поправки в законопроект «о платформенной экономике». О том, что при динамической цене на цифровых платформах стоимость не может расти более чем на 20%. То есть любой агрегатор, в том числе такси, не сможет поднимать цены больше, чем на 20% в часы пик. На следующей неделе обсудим поправки в министерстве экономического развития, в том числе и этот пункт. Из личного опыта: вчера воспользовался услугами такси. Водитель выбрал маршрут, который оказался на 500–700 метров длиннее оптимального. Важно, чтобы такие ситуации учитывались, и если Яндекс оптимизирует свои алгоритмы, то цена должна устанавливаться на основе минимального пути, обеспечивая экономию для пассажиров. Новый функционал в приложении — это хорошо. Но необходимо подходить к ценообразованию комплексно», — сказал Гусев.

20 декабря издание «Коммерсантъ» сообщило, что сервис такси «Яндекс Go» начал тестировать новый функционал, позволяющий пользователям оставлять отзывы о стоимости поездок. Это дает возможность указать, что именно вызвало недовольство — итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или правила расчета стоимости.

Эта обратная связь поможет разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году, пояснили в пресс-службе «Яндекс Go».

Ранее маркетплейсы обвинили в использовании алгоритмов для завышения цен.

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