Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры такси не захотели покидать авто, поэтому водитель отвез их в полицию в Москве

В Москве пассажиры отказались выходить из такси, поэтому их привезли в полицию

В Москве водитель такси бизнес-класса отменил заказ из-за опоздания пассажиров, поэтому они сели в автомобиль и отказались выходить. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«В Москве таксист приехал на Арбат, прождал клиентов 7 минут в указанной точке с платной парковкой и отменил заказ. В это время к машине подошли мужчина и женщина. Они стали возмущаться, что машину не подали в нужное место, сели в такси и отказались выходить, хотя водитель предупредил об отмене заказа», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина сидят в автомобиле и отказываются выходить. Слова водителя о том, что заказ был отменен из-за их опоздания, они игнорируют. Водитель также утверждает, что приехал на место, которое пассажиры указали в приложении. После чего мужчина начинает оскорблять таксиста и снимать его на телефон.

Сообщается, что водителю пришлось отвезти москвичей к посту ГИБДД, где сотрудники правоохранительных органов не смогли убедить пару покинуть автомобиль. Далее таксист доставил мужчину и женщину к ближайшему ОВД, перед зданием которого пара сбежала. Водитель не стал писать заявление и поехал работать дальше.

Ранее в Благовещенске водитель катал детей, зацепив их за бампер машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами