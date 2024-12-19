Пассажиры такси не захотели покидать авто, поэтому водитель отвез их в полицию в Москве

В Москве водитель такси бизнес-класса отменил заказ из-за опоздания пассажиров, поэтому они сели в автомобиль и отказались выходить. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«В Москве таксист приехал на Арбат, прождал клиентов 7 минут в указанной точке с платной парковкой и отменил заказ. В это время к машине подошли мужчина и женщина. Они стали возмущаться, что машину не подали в нужное место, сели в такси и отказались выходить, хотя водитель предупредил об отмене заказа», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина сидят в автомобиле и отказываются выходить. Слова водителя о том, что заказ был отменен из-за их опоздания, они игнорируют. Водитель также утверждает, что приехал на место, которое пассажиры указали в приложении. После чего мужчина начинает оскорблять таксиста и снимать его на телефон.

Сообщается, что водителю пришлось отвезти москвичей к посту ГИБДД, где сотрудники правоохранительных органов не смогли убедить пару покинуть автомобиль. Далее таксист доставил мужчину и женщину к ближайшему ОВД, перед зданием которого пара сбежала. Водитель не стал писать заявление и поехал работать дальше.

Ранее в Благовещенске водитель катал детей, зацепив их за бампер машины.