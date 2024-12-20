Россиянам рассказали, что будет с лимитами выплат по ОСАГО

РСА: лимиты выплат по ОСАГО могут увеличить в 2025 году

В России могут пересмотреть лимиты выплат по ОСАГО в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«В общественном транспорте и такси лимит составляет 2 млн рублей, а по ОСАГО — по-прежнему 500 тыс. рублей. Надо увеличивать, это одна из важнейших частей ОСАГО. Я сомневаюсь, что на первом этапе туда включится повышение лимита за имущественный вред. Либо надо очень сильно пересмотреть ситуацию по штрафам за отсутствие полиса, тогда можно будет и повышать эти лимиты», — сообщил Уфимцев.

По словам Уфимцева, увеличивать лимиты следует в случае, если страховая премия не колеблется из-за роста цен на запчасти. Если же показатели не изменятся до второй половины 2025 года, то можно будет рассмотреть изменение лимитов. При этом сначала необходимо повысить выплаты за вред жизни и здоровью до предельных размеров.

До этого стало известно, что РСА запланировал изменить тарифы ОСАГО в 2025 году.

Ранее стало известно, когда начнут штрафовать с камер за отсутствие ОСАГО.