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Пенсионер установил в «Жигули» дровяную печку и готовит обед на ходу

В Дагестане пенсионер установил в «Жигули» дровяную печь и готовит обед на ходу
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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Дагестане пожилой владелец ВАЗ-2107 установил в автомобиль дровяную печь для отопления салона и приготовления обеда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Магомед (74 года) из села Ашильта Унцукульского района прокачал свою семерку до состояния полной автономности. Печка не только греет, машину теперь можно использовать как кухню — сделать чай, пожарить картошку и мясо», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, печка смонтирована вместо правого переднего сиденья «Жигулей». Труба выведена в окно, боковое стекло отсутствует, вместо него установлена металлическая пластина с отверстием.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, почему советские автомобилисты заливали в фары тормозную жидкость.

Как правило, автомобилисты заливали внутрь фар около 20 г тормозной жидкости марки БСК красного цвета либо жидкости «Нева» желтого. Считалось, что эта мера должна была снизить концентрацию влаги в фаре и препятствовать ее запотеванию. Эксперты НИИ автомобильной электроники и электрооборудования (НИИАЭ) в 1990 году провели исследование работы фары ФГ-140 от «Жигулей» с тормозной жидкостью и пришли к выводу, что ее наличие ухудшало дальность освещения на 20%.

Ранее тюнинг-фирма из Тольятти превратила «Ниву» в багги для перевозки бойцов.

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