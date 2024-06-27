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В России китайские пикапы Foton подешевели на полмиллиона рублей

В России китайские пикапы Foton Tunland G7 упали в цене на 500 тысяч рублей

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Foton Motor

В России ценник на китайские пикапы Foton Tunland G7 упал почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Издание напомнило, что весной российское представительство Foton запустило продажи Tunland G7 на отечественном рынке. Впоследствии торговать машинами решила и компания «МБ Рус». Она предлагает приобрести пикапы в лучшем оснащении и гораздо дешевле. Так, вместо рекомендованной представительством Foton цены в 3,5 млн рублей для базовой версии модели «МБ Рус» продает пикапы в богатой комплектации Comfort за 3,1 млн рублей.

До этого россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авто. В ГК «Автодом» заявили, что на фоне насыщения рынка клиенты могут получить солидные скидки на машины из Поднебесной. Их размер варьируется от 50 тыс. до 400 тыс. рублей. В компании напомнили, что в мае этого года скидки на машины Geely, Chery и Haval составляли 5-9%. Помимо уже предложенных скидок, клиенты могут воспользоваться опцией trade in или приобрести автомобиль в кредит по партнерским программам, добавили в «Автодоме».

Ранее сообщалось, что в России кроссовер Jetour обзаведется новой версией.

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