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Стало известно, в каком городе РФ больше всего водителей ездят без ОСАГО

Автоэксперт Иванов: в Махачкале 34% водителей ездят без ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

На сегодняшний день около 10-15% автомобилистов в России не имеют полиса ОСАГО. Об этом журналу «За рулем» рассказал директор по развитию бизнеса Exodrive Юрий Иванов.

«Наличие полиса ОСАГО — обязательное условие для эксплуатации транспортного средства. Разбивая статистику по городам, можно отметить, что в столице около 8% водителей обходятся без страховки», — говорит специалист.

В Екатеринбурге без полиса ездят около 9% водителей, а в Новосибирске — около 10%. Во Владивостоке каждый восьмой автовладелец передвигается без полиса ОСАГО. Самый большой показатель в Махачкале — 34%.

По словам эксперта, больше половины водителей таксопарка не оформляют полис с отметкой «такси». Уточняется, что полис защищает от финансовых рисков при ДТП.

В России началась испытательная фаза системы проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер дорожного контроля. Такая система проверки должна уменьшить число водителей, игнорирующих страхование, отмечает специалист. Под угрозой постоянных штрафов водители более ответственно подойдут к оформлению полиса.

Ранее сообщалось, что в России резко обвалилась выдача автокредитов.

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