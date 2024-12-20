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На видео попал испуганный водитель, сломавший сосной дорожные ограждения в Омской области

В Омской области на видео попало, как водитель сломал дорожные ограждения сосной

В Омской области водитель школьного автобуса спилил сосну, но испугался и сломал деревом часть дорожного ограждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Омская полиция».

«Приглашенный в отдел полиции водитель пояснил, что двигаясь по автодороге Тара–Усть-Ишим в поле заметил красивую сосну, которую решил спилить, чтобы украсить двор своего дома. Заметив приближающийся автомобиль, он поторопился, погрузил дерево в салон и начал стремительное движение по трассе. В результате сосна выпала из автобуса, повредив дорожный катафот», — говорится в сообщении.

Камеры автоматического пункта весогабаритного контроля зафиксировали момент повреждения. На кадрах видно, как школьный автобус едет по дороге, при этом сосна, погруженная в транспорт, ветками ломает дорожные ограждения.

Уточняется, что в ходе административного расследования установили, что автобус принадлежит районной школе. Нарушителя привлекли к ответственности по статье за повреждение дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений. А информацию об использовании муниципального транспорта в личных целях направили директору школы.

Ранее автобус с детьми вылетел в кювет в Челябинской области.

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