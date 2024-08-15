«За рулем» раскрыл, почему советские водители заливали тормозную жидкость в фары

Советские автомобилисты заливали в фары тормозную жидкость, чтобы их стекла не потели. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Как правило, автомобилисты заливали внутрь фар около 20 г тормозной жидкости марки БСК красного цвета либо жидкости «Нева» желтого. Считалось, что эта мера должна снизить концентрацию влаги в фаре и препятствовать ее запотеванию. Эксперты НИИ автомобильной электроники и электрооборудования (НИИАЭ) в 1990 году провели исследование работы фары ФГ-140 от «Жигулей» с тормозной жидкостью и пришли к выводу, что ее наличие ухудшало дальность освещения на 20%.

При этом фары старого образца с двухнитевыми лампами страдали от запотевания из-за низкой рабочей температуры внутри фары, и логика в наличии впитывающей влагу жидкости в фаре действительно была. Более современные фары с галогеновыми лампами, которые нагревались сильнее, не нуждались в таком тюнинге.

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