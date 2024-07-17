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Тюнинг-фирма из Тольятти превратила «Ниву» в багги для перевозки бойцов

В Тольятти представили багги из «Нивы» для нужд СВО

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F-Design

Тольяттинская тюнинг-фирма F-Design показала второй экземпляр багги «Арта» для нужд СВО. Об этом сообщает volga.news.

«Второй автомобиль создавался в качестве многоцелевого транспортного средства. Основное отличие новой версии - удлиненная за счет грузового отсека база», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовой отсек оснащен полом из толстого и рифленого металла, что необходимо для установки систем РЭБ, транспортировки грузов, бойцов, вывоза раненых с поля боя. Откидной задний борт, закрепленный на тросах в тканевой оплетке, обеспечивает удобство загрузки и выдерживает нагрузку в несколько сотен килограммов. По бортам «Арты» установлены крепления для грузов и маскировочных сетей. Автомобиль получил колеса размерностью 31 дюйм.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».

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