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Россиянам назвали главную сложность с ремонтом машины подержанными запчастями

Автоэксперт Корнев: сложность ремонта б/у запчастями — в контроле их применения
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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В России планируют разрешить использование подержанных запчастей для ремонта машин по ОСАГО. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

«Сначала надо определить область применения таких деталей, разделив на критически важные для безопасности и допустимые. Потом надо проследить за качеством восстановленной запчасти, ведь даже с завода оно бывает разным, а у нас каждый экземпляр получается со своими «особенностями», — отметил специалист.

По словам эксперта, решить подобную проблему можно на уровне ведомств, однако на практике могут возникнуть спорные моменты. Специалист привел в пример ситуацию, когда на одну машину установили фару почти без следов эксплуатации, а на другую – перепаянную после аварии. Обе работают, но у второй меньше перспектив.

Корнев отметил, что применение подержанных запчастей для ремонта по ОСАГО планируют не первый год. Так, несколько лет назад многие производители отказались от подобной перспективы. Вопросы остались прежние: неустановленный срок эксплуатации восстановленных деталей и их влияние на безопасность.

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