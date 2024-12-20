Названы самые бесполезные системы помощи водителю

Не все системы помощи водителю полезны на дорогах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса «СберАвто».

«Говоря об опциях, от которых могут отказаться автолюбители, специалисты отметили парковочный автопилот. Эта система далеко не всегда справляется с узкими дворами и нестандартными парковочными местами, которыми изобилуют малые российские города», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, система распознавания дорожных знаков часто ошибается из-за отсутствия разметки и нестабильного состояния знаков.

Также автоматическое переключение дальнего света может срабатывать слишком поздно и ослепить других водителей.

Голосовое управление мультимедиа — часто не распознает команды, особенно в автомобилях бюджетного класса.

До этого стало известно, что автомобильный кондиционер рекомендуется использовать при температурах не ниже плюс 5°C.

При низкой температуре воздуха в большинстве автомобилей кондиционер не запустится. Хладагент в системе имеет определенное давление для прокачки, зависящее от температуры. Если за окном минус, оно падает ниже допустимого уровня. Если в данных условиях кондиционер все же заработает, это приведет к повреждению компрессора.

Кроме того, компрессор кондиционера смазывается специальным маслом, которое циркулирует вместе с хладагентом. При понижении температуры оно становится более вязким. В результате компрессор испытывает повышенную нагрузку и со временем выходит из строя.

Ранее автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать машину зимой.