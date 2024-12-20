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Депутата на Mercedes уволили после пьяного ДТП и матерной ругани

Пьяного депутата, попавшего в ДТП на Mercedes под Новосибирском, решили уволить
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Депутата Виталия Пустотина из Новосибирской области, который в нетрезвом состоянии попытался скрыться от сотрудников полиции в Бердске, попал в ДТП и обругал матом журналистов, решили исключить из состава комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает «Искитимская газета».

«Вопрос был поднят в связи с обращением в комиссию межрайонного прокурора Искитимской прокуратуры. Напомним, в начале декабря Виталий Пустотин попал в ДТП в Бердске», — передает издание.

Впоследствии чиновника арестовали на несколько суток.

Члены комиссии попросили депутатский корпус заменить Пустотина.

9 декабря ngs.ru сообщал, что в Бердске депутат за рулем Mercedes избил жену, после чего та вызвала ППС. Водитель попытался скрыться, но попал в ДТП, врезавшись в автовышку. После этого депутат отказался садиться в служебный автомобиль. На запрос журналистов издания прокомментировать ситуацию мужчина начал материться.

Виталий Пустотин — депутат Совета депутатов города Искитима Новосибирской области.

Ранее Элджей собрал тысячу штрафов за ПДД более чем на 1 млн рублей.

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