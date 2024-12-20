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Совет Федерации увеличил штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков

Совет Федерации поднял штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон, который увеличивает штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а также вводит наказание за повторную езду без ОСАГО. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу.

Теперь штрафы за ряд нарушений увеличили в среднем в полтора раза. Так, за превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить не 500 рублей, как сейчас, а 750 рублей.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики, который внес документ о введении штрафа за повторную езду без ОСАГО в ГД в октябре. В ходе второго чтения было принято решение увеличить и прежние штрафы.

До этого сообщалось, что увеличение штрафов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, поможет отрегулировать поток движения фур и скорректировать правила, позволяющие большегрузам въезжать в города.

Эксперты отмечают, что также на износ покрытия влияет перегруз фур, когда перевозчики не соблюдают весовой режим. От этого дорожное покрытие чаще требует ремонта.

Ранее автоэксперты назвали повышение штрафов ПДД бесполезным.

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