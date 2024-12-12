Урбанист объяснила причину повышения штрафов за въезд грузовиков в город

Увеличение штрафов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, поможет отрегулировать поток движения фур и скорректировать правила, позволяющие большегрузам въезжать в города. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор российского общества «Знание» Елена Овдейко.

Эксперт отметила, что также на износ покрытия влияет перегруз фур, когда перевозчики не соблюдают весовой режим. От этого дорожное покрытие чаще требует ремонта.

Второй проблемой она назвала загруженность дорог.

«Грузовой транспорт занимает большую площадь, нежели чем легковой. Город живет по своим ритмам, у него есть пиковые часы, когда основной поток жителей перемещается с работы и на работу. И если в это время в поток будет встраиваться еще и грузовой транспорт, это спровоцирует коллапс», — пояснила Елена Овдейко.

Она подчеркнула, что если будут откорректированы часы въезда грузового транспорта в город, это облегчит систему перемещения жителей и разгрузит дороги.

«Штрафы — это мера, стимулирующая граждан быть более ответственными. Инициативу введения штрафов за транзитный проезд в неположенном месте отчасти можно сравнить с политикой введения платных парковок. Их начали вводить в свое время, чтобы мотивировать людей пользоваться альтернативным общественным транспортом. В случае с фурами — такая же логика: воздействовать операционными мерами на жизнь городской транспортной системы», — сказала эксперт.

Овдейко также не исключила, что эта мера необходима для дальнейшего развития грузовых беспилотных перевозок.

«Сейчас проект реализуется в тестовом режиме по маршруту Москва-Санкт-Петербург. В дальнейшем, возможно, логистическая сеть будет расширяться. Очень важно, чтобы транспорт мог своевременно мог въезжать и выезжать из города, не нарушая правила и установленное время движения», — указала преподаватель НИУ ВШЭ.

12 декабря Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД. Так, парламентарии одобрили увеличение в 10 раз штрафов за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Во всех регионах он будет увеличен с 500 рублей до 5 тыс. рублей.