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Россиянам рассказали, может ли владелец автомобиля присутствовать при сервисных работах

«Рольф»: владелец автомобиля сам решает, присутствовать ли при сервисных работах
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Shutterstock/Gorodenkoff

Решение о присутствии при выполнении работы на сервисе зависит от ваших предпочтений и уровня доверия к СТО. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам специалиста, преимуществом присутствия владельца является возможность убедиться, что все работы выполняются в соответствии с заказом. Наблюдая за работой, можно больше узнать о своей машине и необходимых процедурах обслуживания, а также механик сможет мгновенно получить от вас ответы на вопросы, которые возникнут в процессе.

Юлия Трушкова сообщила, что владельцу автомобиля следует обратить внимание на то, какие запчасти используются, наведен ли порядок в рабочей зоне. Также необходимо проверить, что все запчасти и работы, указанные в документации, соответствуют результату. По окончании можно провести тест-драйв, чтобы еще раз убедиться в качестве выполненной работы.

Автоэксперт также отметила, что есть и преимущества в отсутствии при проведении работ. Например, владелец автомобиля сможет сэкономить время.

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