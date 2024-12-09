Водителям рассказали, при каких температурах опасно включать кондиционер в авто

Автомобильный кондиционер рекомендуется использовать только при плюсовой температуре. Эксплуатация зимой может привести к поломке самой дорогой его части — компрессора. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

«На автомобилях, оборудованных штатным кондиционером, заложен заводской алгоритм работы для предупреждения выхода из строя элементов кондиционирования. Рекомендуется пользоваться климатической системой в машине при температурах не ниже плюс 5°C», — рассказала Габараева.

По словам эксперта, при низкой температуре воздуха в большинстве автомобилей кондиционер не запустится. Хладагент в системе имеет определенное давление для прокачки, зависящее от температуры. Если за окном минус, оно падает ниже допустимого уровня. Если в данных условиях кондиционер все же заработает, это приведет к повреждению компрессора.

Кроме того, компрессор кондиционера смазывается специальным маслом, которое циркулирует вместе с хладагентом. При понижении температуры оно становится более вязким. В результате компрессор испытывает повышенную нагрузку и со временем выходит из строя.

Для профилактики в зимний период кондиционер все же необходимо включать хотя бы один раз в неделю на 15 минут в теплом отапливаемом гараже. После окончания холодного времени года, перед началом постоянного использования кондиционера, необходимо провести техобслуживание системы, заменить салонный фильтр, произвести антибактериальную обработку испарителя, отметила специалист.

Ранее автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать машину зимой.