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В Совете Фередации допустили повышение штрафов за ПДД для пополнения бюджета

В Совфеде обеспокоились, что штрафы за ПДД повысили для пополнения бюджета
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обеспокоился, что решение повысить штрафы за нарушения ПДД было вызвано целью пополнить бюджет, а не уменьшить число нарушений на дорогах. Такое заявление он сделал на заседании комитета, пишет ТАСС.

«Очень хотелось бы надеяться на то, что правительство по-прежнему правительство исходит из того, что штрафы не носят фискального характера, что все-таки мы остаемся на концепции: «не нарушай, иначе придется заплатить». Потому что у меня есть основания полагать, что с учетом изменений, которые были внесены в бюджетное законодательство, правительство рассчитывает каким-то образом получать денежные средства за это», — заявил он

Заместитель министра финансов Алексею Лаврову в ответ заявил, что федеральный бюджет будет получать 25% от штрафов, что не приведет к выпадающим доходам субъектов РФ.

До этого Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Поправки также подразумевают сокращение скидки за своевременную оплату штрафов, которая сейчас составляет 50% (если водитель внесет деньги в течение 20 дней). С 1 января за быстрое погашение задолженности в течение 30 дней размер скидки составит только 25%. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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