Названы три главных китайских авто в России в 2025 году

«Автодом» назвал три китайских авто, которые будут популярны в РФ в 2025 году

В 2025 году некоторые модели китайских автобрендов будут особенно востребованы среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ГК «Автодом».

«Лидерство в премиум-сегменте принадлежит Exeed. Бренд укрепит позиции в 2025 году, предлагая новые финансовые инструменты (Exeed Leasing), что востребовано на фоне ключевой ставки. Особо высокую оценку от экспертов получила модель Exeed RX», — заявили в компании.

В «Автодоме» отметили, что рост популярности автотуризма в России положительно отразится на продажах гибридных автомобилей в 2025 году, которые дают возможность подключения бытовых приборов.

Особо востребован будет шестиместный внедорожник Li Auto L9. Он оснащен холодильником и возможностью преобразовывать кресла в спальное место. Также запаса хода L9 в гибридном режиме хватает более чем на 1,3 тыс. км.

«Те, кому интересен в первую очередь драйв, в 2025 году присмотрятся к спортивному лифтбеку Changan UNI-V. Высокая динамика обеспечивается турбодвигателем мощностью 181 л.с., а главное — у него повышенная устойчивость при маневрах на высокой скорости», — добавили в «Автодоме».

Ранее автокомпания Jetour вошла в рейтинг лидеров рынка России.