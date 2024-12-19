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Автокомпания Jetour вошла в рейтинг лидеров рынка России

Автобренд Jetour занял шестое место в рейтинге лидеров по продажам в РФ

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autohome.com.cn

Текст без ошибок:

Китайский автобренд Jetour вошел в топ-6 лидеров продаж на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С начала года бренд поднялся на 7 позиций по сравнению с 13-й позицией в первые недели 2024 года. Всего с января по декабрь 2024 года в России было зарегистрировано 33,4 тыс. новых автомобилей Jetour», — заявил производитель.

Больше всего автомобилей Jetour покупают в Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе.
Бестселлером в российской линейке стал Jetour Dashing. Среди других востребованных моделей: Jetour Т2, Jetour X50, X70 Plus и X90 Plus.

До этого эксперты журнала «За рулем» протестировали внедорожник Jetour T2 и рассказали о его особенностях.

Так, эксперты отметили хорошую согласованность работы мотора 2.0 литра мощностью 245 л.с. и роботизированной коробки передач, однако при старте есть небольшая задержка. В салоне есть множество «умных» решений.

Ранее была названа стоимость нового Jetour в России.

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