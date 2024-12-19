Представлен кроссовер Kia Syros с функцией непрерывной самодиагностики

Корейский автопроизводитель Kia раскрыл информацию о новом кроссовере Syros, который выйдет на индийский рынок. Автомобиль отличается строгим дизайном в современном фирменном стиле марки и будет предлагаться с двумя двигателями на выбор.

«Созданный на усиленной платформе K1, Syros обеспечивает превосходную структурную целостность, предлагая улучшенную защиту от столкновений и устойчивость. Оснащенный ADAS уровня 2, он имеет 16 автономных вспомогательных систем вождения», — отмечается в сообщении Kia.

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Среди оборудования — шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, а также функция диагностики автомобиля в реальном времени и возможность отслеживания угнанной машины.

Под капотом нового Syros — бензиновый турбомотор 1.0 мощностью 120 л.с., либо дизель 1.5 мощностью 116 л.с. Оба мотора могут комплектоваться механической либо автоматической коробкой передач.

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