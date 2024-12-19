Водитель автобуса высадил ребенка, которому не хватило пять рублей на проезд в Барнауле

В Барнауле 18 декабря кондуктор автобуса номер 55 высадил ребенка на светофоре из-за пяти рублей, которых не хватало на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что ребенок ехал с тренировки от площади Спартака на Южный. При расчете выяснилось, что ему не хватает денег. По словам женщины, которая пришла разбираться в автобус номер 55, кондуктор высадила ребенка на ближайшем светофоре. Отмечается, что время в этот момент было 21:35.

На кадрах видно, как женщина зашла в автобус, чтобы разобраться в ситуации, но кондуктор заявила, что ничего об этом не знает, и ребенка могли высадить из другого автобуса. Женщине посоветовали позвонить диспетчеру, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. На момент разговора женщины и кондуктора ребенок находился на месте, где его высадили.

До этого в Люберцах задержали водителя автобуса, который высадил девочку из-за того, что она не оплатила проезд.

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