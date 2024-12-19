Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса высадил ребенка, которому не хватило пять рублей на проезд в Барнауле

В Барнауле водитель автобуса высадил ребенка вдали от дома из-за пяти рублей

В Барнауле 18 декабря кондуктор автобуса номер 55 высадил ребенка на светофоре из-за пяти рублей, которых не хватало на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что ребенок ехал с тренировки от площади Спартака на Южный. При расчете выяснилось, что ему не хватает денег. По словам женщины, которая пришла разбираться в автобус номер 55, кондуктор высадила ребенка на ближайшем светофоре. Отмечается, что время в этот момент было 21:35.

На кадрах видно, как женщина зашла в автобус, чтобы разобраться в ситуации, но кондуктор заявила, что ничего об этом не знает, и ребенка могли высадить из другого автобуса. Женщине посоветовали позвонить диспетчеру, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. На момент разговора женщины и кондуктора ребенок находился на месте, где его высадили.

До этого в Люберцах задержали водителя автобуса, который высадил девочку из-за того, что она не оплатила проезд.

Ранее в Москве поймали мужчину, кинувшего коктейль Молотова в машину МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами