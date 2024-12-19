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На видео попало задержание подрывателя генерала Кириллова

Появилось видео с задержанием подрывателя генерала Кириллова

В сети появилось видео с задержанием подозреваемого в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, а также его помощника в Москве.

На опубликованных кадрах видно, что силовики зашли в жилой дом и, судя по всему, обнаружили подозреваемого Ахмеда Курбанова в квартире. Ему сказали лечь на пол. После этого видно, что подрыватель сидит на коленях на улице, его лицо скрывает капюшон.

Курбанова задержали накануне. Для его допроса пришлось привлечь переводчика, так как мужчина не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Несмотря на признание и помощь следствию, Курбанову грозит пожизненный срок, отметил «Коммерсантъ». В ближайшее время ему изберет меру пресечения Басманный райсуд.

Ранее устроившего подрыв генерала Кириллова привезли на место преступления.

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Убийство генерала Кириллова
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