В России начались продажи нового хетчбэка MG

В России начала принимать заказы на новый электрический хетчбэк MG4. Об этом сообщают «Известия». Цена машины составляет 5,55 млн рублей.

Длина MG4 составляет 4287 мм, ширина --1836 мм, высота — 1516 мм. Колесная база — 2705 мм. Модель оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л.с. и системой полного привода. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 с. Запас хода на одной зарядке составляет 460 км.

Автомобиль получил семидюймовую приборную панель, мультимедиа-йную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что Jetour начал продажи в России нового кроссовера.