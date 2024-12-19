Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды перед тараном автомобиля Lada в Свердловской области

В Свердловской области на видео попало столкновение двух легковых автомобилей

В Каменском районе Свердловской области на 73 км федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган 18 декабря автомобиль Ford Maverick протаранил ВАЗ-2111. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Маверик», двигаясь со стороны города Каменска-Уральского, утратил контроль за своим транспортным средством, что привело к выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем автомобиля Ford в момент ДТП находился 47-летний местный житель, водительский стаж которого 26 лет. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности, а медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало отрицательный результат. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что при обгоне потерял контроль над машиной, поэтому врезался в автомобиль ВАЗ-2111.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии. На кадрах видно, как автомобиль Ford Maverick поворачивает на встречную полосу движения, врезается в легковой автомобиль, который падает за дорожные ограждения. После столкновения Ford начинает вращаться и едет в сторону машины, из которой было снято видео. Водитель успевает среагировать и избегает столкновения.

В результате ДТП водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее лопата вылетела из встречной машины в голову пассажира в Приморье

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами