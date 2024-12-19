На видео попали последние секунды перед тараном автомобиля Lada в Свердловской области

В Каменском районе Свердловской области на 73 км федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган 18 декабря автомобиль Ford Maverick протаранил ВАЗ-2111. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Маверик», двигаясь со стороны города Каменска-Уральского, утратил контроль за своим транспортным средством, что привело к выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем автомобиля Ford в момент ДТП находился 47-летний местный житель, водительский стаж которого 26 лет. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности, а медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало отрицательный результат. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что при обгоне потерял контроль над машиной, поэтому врезался в автомобиль ВАЗ-2111.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии. На кадрах видно, как автомобиль Ford Maverick поворачивает на встречную полосу движения, врезается в легковой автомобиль, который падает за дорожные ограждения. После столкновения Ford начинает вращаться и едет в сторону машины, из которой было снято видео. Водитель успевает среагировать и избегает столкновения.

В результате ДТП водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью.

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