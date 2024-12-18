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Появилось видео, как лопата вылетела из встречной машины в голову пассажира в Приморье

В Приморье на видео попало, как лопата вылетела из машины во встречное авто

В Приморье 8 декабря лопата вылетела из автомобиля и чуть не пробила голову пассажиру встречной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На объездной трассе Уссурийска во время движения с Suzuki Escudo вылетела лопата прямиком в голову пассажиру встречного авто, благо повезло, что водитель успел среагировать», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автомобиля Toyota Ipsum успел увернуться, черенок лопаты задел только колесный диск.

Инцидент запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, как лопата вылетает из встречного автомобиля, ударяется об землю и отскакивает в автомобиль Toyota. Далее на видео, снятом уже из другой машины, видно, как водитель успевает повернуть руль и избежать удара.

До этого сообщалось, что в Челябинске женщина ломала автомобили на парковке во время ссоры с мужчиной. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях.

Ранее в Подмосковье мигранты напали на водителя из-за клаксона.

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