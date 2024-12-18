В Китае стартовало производство седана, который ждут в России

В Китае запустили производство аналога Volkswagen Jetta – седан Jetta VA7. Об этом сообщает издание Motor.ru.

Автомобиль VA7 пополнит модельную линейку марки Jetta, созданную FAW и Volkswagen для бюджетных автомобилей, которая в этом году официально вышла на рынок в России.

Сообщается, что седан VA7 станет четвертой моделью Jetta, появление которой стало неожиданностью, поскольку в планах бренда до 2026 года она не значилась. В длину автомобиль 4,7 м при колесной базе в 2,7 м. Под капотом у седана — бензиновый мотор 1.4 TSI. У автомобиля также есть мультимедийная система с большим экраном, цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком, подогревы передних кресел, электрорегулировки водительского сиденья, а также адаптивный круиз-контроль.

Уточняется, что в России уже продаются кроссоверы VS5 и VS7, а также седан VA3, поэтому новая модель VA7 может стать следующей появится на российском рынке.

Ранее сообщалось, что автокомпания Jidu не будет уходить из России.