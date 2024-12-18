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Автокомпания Jidu столкнулась с проблемами в Китае, но останется в России

Китайская автокомпания Jidu не будет уходить из России

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Jidu

Китайский бренд Jidu решил сохранить свою стратегию развития, в том числе на международных рынках, поэтому не будет уходить из России. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Сообщается, что компания сохраняет операционную деятельность и полностью поддерживает своих клиентов, несмотря на то, что до этого переживала финансовые трудности, из-за чего была вынуждена начать реструктуризацию бизнеса.

Уточняется, что на территории России интересы Jidu представляет компания «БорисХоф», представители которой сообщили о сохранении первоначальных планов по запуску и развитию бренда на рынке. Также организация будет продолжать поддерживать автобренд и выполнять гарантийные обязательства.

В ноябре и декабре клиентам «БорисХоф» передали первые электромобили Jidu 01, продажи которых идут до сих пор. Организация держит связь с китайским производителем, чтобы предоставить российским клиентам лучший пользовательский опыт, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что автобренд Jidu закрылся.

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