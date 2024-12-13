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Китайский автобренд Jidu закрылся, не успев прийти на российский рынок

В Китае закрылся автобренд Jidu, его машины планировали продавать в России

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Китайский автомобильный бренд Jidu (Jiyue в самом Китае) закрылся и распустил штат сотрудников. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Генеральный директор Jiyue Ся Ипин заявил на встрече во второй половине дня 11 декабря в форме видеообращения: «Jiyue сталкивается с трудностями, и необходимо сократить слияние дублирующих отделов, повысить эффективность и сократить проекты, которые не могут принести прибыль в краткосрочной перспективе», — отмечается в публикации.

Уже на следующий день, 12 декабря, стало известно, что компания закрывается. После того, как гендиректор признал, что выплаты по соцобеспечению не могут быть выданы, а ситуация с выплатами компенсаций по плану увольнения неопределенна, сотрудники Jidu вынесли оборудование из офиса компании.

Штаб-квартиру автопроизводителя осадили недовольные поставщики, с которыми также не расплатились.

Бренд Jidu был основан автопроизводителем Geely и технологическим гигантом Baidu. В ноябре на презентации в Москве было объявлено о планах выхода Jidu на российский рынок.

Ранее стало известно, что цена Lada Largus приблизилась к отметке 2 млн рублей.

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