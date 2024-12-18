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На видео попало, как челябинка ломала автомобили во время истерики

В Челябинске на видео попало, как женщина ломала автомобили и скандалила

В Челябинске женщина ломала автомобили на парковке во время ссоры с мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Девушка закатила истерику. А потом стала бить две машины. При этом кричала что-то своему спутнику и еле стояла на ногах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что челябинцы услышали во дворе громкие крики и сигнализацию автомобиля. Что происходило на парковке, местные жители позже посмотрели на записи с камер наблюдения. Видео инцидента они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина громко кричит и бьет автомобиль кулаком по капоту, от чего включается сигнализация. После этого она начинает пинать другую машину, позже снова возвращается к первой и пытается отломить фару. После криков местных жителей мужчина пробует остановить злоумышленницу, но она начинает пинать автомобили по очереди.

Уточняется, что один из очевидцев сделал паре замечание, тогда мужчина отвел челябинку подальше от подъезда. Кому принадлежат автомобили, и из-за чего поссорились пара неизвестно.

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