Honda планирует поглотить концерны Nissan и Mitsubishi

Японские автоконцерны Honda и Nissan обсуждают слияние, акции последней подскочили на 24%. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компаний.

Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В публикации на сайте автокомпании Honda сказано, что руководство рассматривает различные варианты сотрудничества с Nissan и Mitsubishi Motors, при этом Nissan владеет порядка 25% Mitsubishi.

Сообщается, что объединение Honda и Nissan может создать компанию стоимостью $54 млрд с годовым объемом производства 7,4 млн машин. Такие показатели сделают компанию третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж.

До этого стало известно, что Honda, Nissan и Mitsubishi из-за экспансии китайских автопроизводителей потеряли значительную долю рынка в странах Азии, где доминировали на протяжении многих лет. В период с 2019 по 2024 год японские автокомпании понесли самые большие потери доли рынка среди всех марок в Китае, Сингапуре, Таиланде Малайзии и Индонезии.

Ранее стало известно, что Nissan ищет инвестора, чтобы пережить ближайший год.