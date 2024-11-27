Nissan ищет инвестора, который поможет пережить ближайший год

Японская компания Nissan приступила к поискам инвестора, который поможет пережить ближайший год. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на топ-менеджера, близкого к Nissan.

Необходимость в долгосрочном инвесторе возникла из-за того, что Renault уменьшила свою долю в Nissan посредством продажи акций. В компании рассчитывают, что смогут привлечь в качестве акционера банк или страховую группу.

«У нас осталось 12 или 14 месяцев, чтобы выжить», — приводит газета слова топ-менеджера.

Nissan не исключает возможности продажи части своих акций компании Honda.

В ноябре Nissan объявила, что уменьшит производственные мощности на 20%, сократит 9 тыс. работников, а также реализует долю в Mitsubishi. Причиной называют тяжелое финансовое положение.

До этого стало известно, что китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили HiPhi, подала заявление о банкротстве.

Заявление в суд о предварительной реорганизации компания подала днем ранее. В нем говорится, что компания не может покрыть свои долги за счет активов и признает свою неплатежеспособность.

В течение шести месяцев Human Horizons будет сотрудничать с администраторами для защиты активов компании и привлечения стратегических инвесторов.

Перед этим Hiphi на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая. Вход на завод для работников был запрещен.

Ранее сообщалось, что производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.