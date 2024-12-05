На видео попала канадка, которая использует быка вместо транспорта

В Канадской провинции Альберта 30 ноября местная жительница приехала в автокафе Tim Hortons на своем быке. Об этом сообщает издание CityNews. Everywhere.

Сообщается, что девушка переехала в провинцию вместе со своим быком Магнумом, на котором она ездит верхом уже восемь лет, с тех пор как ему исполнилось десять месяцев. Когда канадка жила в Квебеке, она часто брала с собой животное в поездки по местным предприятиям и автокафе. По словам девушки, ездить на быке по разным заведениям она планирует и дальше. Также канадка хочет взять животное в продуктовый магазин и на пляж.

На кадрах видно, что девушка подъезжает к автокафе на быке. В окошке выдачи заказов сотрудники предприятия снимают происходящее на телефон. Канадка получает свой заказ и делится едой с питомцем.

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