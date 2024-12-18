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Россиянам назвали четыре типа опасных пятен, возникающих под автомобилем

«Рольф» назвал четыре типа опасных пятен, появляющихся под автомобилем

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Shutterstock/Gorodenkoff

Появление пятна под автомобилем может свидетельствовать о серьезной поломке. О причинах появления таких пятен «Газете.Ru» рассказала директор по сервису дилерского холдинга «Рольф» Юлия Трушкова.

«Сначала определите природу жидкости. Если она коричневая или черная, а также вязкая, то это масло двигателя. Обычно жидкость находится под моторным отсеком», — рассказала она.

Трансмиссионная жидкость же красноватая или коричневая и обычно находится под центральной частью автомобиля. Если под колесами машины появилось прозрачное или слегка коричневое пятно с легким запахом гликоля, то это тормозная жидкость.

Также под автомобиль нередко протекает антифриз. Обычно это зеленая, оранжевая или розовая сладковатая жидкость. По словам Трушковой, разлиться под автомобилем может и обычная вода из-за работы кондиционера — тогда причин для беспокойства нет.

Эксперт добавила, что водителю следует осмотреть место, откуда идет утечка, и проверить уровень техжидкостей в машине.

«Если уровень критической жидкости низок, рекомендуется не эксплуатировать автомобиль и организовать буксировку автомобиля в сервис. Если утечка несерьезная и уровни в пределах нормы, направляйтесь в ближайший сервисный центр для диагностики», — посоветовала Трушкова.

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