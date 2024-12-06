Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автодилеры отказались от новогодних скидок для россиян

«Ъ»: автодилеры не дадут россиянам новогодние скидки на машины из-за роста цен

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автодилеры в России откажутся от традиционных новогодних скидок из-за роста цен на автомобили. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Главная «скидка» в этом году — это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая «акция», — приводит издание слова директора департамента новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова.

По его словам, импортеры уже присылают дилерам уведомления о предстоящем повышении цен на новые автомобили, размер подорожания достигает 150 тыс. рублей по некоторым моделям.

Больших скидок от дилерских сетей, чем есть сейчас, не предвидится, сообщил изданию замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали «Ъ», что причина отказа от новогодних скидок — осложнение экономической ситуации, которая приводит к росту цен на новые машины.

Ранее «Газета.Ru» писала, что новые автомобили подорожают на 5-15%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами