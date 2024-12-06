Автодилеры отказались от новогодних скидок для россиян

Автодилеры в России откажутся от традиционных новогодних скидок из-за роста цен на автомобили. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Главная «скидка» в этом году — это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая «акция», — приводит издание слова директора департамента новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова.

По его словам, импортеры уже присылают дилерам уведомления о предстоящем повышении цен на новые автомобили, размер подорожания достигает 150 тыс. рублей по некоторым моделям.

Больших скидок от дилерских сетей, чем есть сейчас, не предвидится, сообщил изданию замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали «Ъ», что причина отказа от новогодних скидок — осложнение экономической ситуации, которая приводит к росту цен на новые машины.

Ранее «Газета.Ru» писала, что новые автомобили подорожают на 5-15%.