Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о существенной разнице между дешевыми и дорогими зимними шинами

Ikon Tyres назвал три отличия между дешевыми и дорогими зимними шинами

close
Антон Денисов/РИА «Новости»

На рынке представлено большое количество зимних шин в различных ценовых категориях. Основная разница между более дорогой резиной и дешевой кроется в ингредиентах и конструкции покрышек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

«При производстве дорогих шин используются недешевые ингредиенты, что напрямую влияет на качество резиновой смеси. Например, повышенное содержание натурального каучука в премиальных зимних покрышках позволяет им оставаться стабильными при низких температурах и обеспечивать уверенное сцепление с дорожным покрытием», — рассказали в компании.

Также на цену влияют особенности конструкции шины. Два наиболее главных индекса для каждой покрышки — скорости и несущей способности (нагрузка, которую может выдержать шина, — прим. ред.). Как правило, в более дорогих шинах производители закладывают увеличенную прочность конструкции, что позволяет выдерживать даже большие нагрузки, чем указано в индексах, отметили в Ikon Tyres.

Кроме того, премиальные зимние шины обладают различными инновациями, например, сложной формой шипов противоскольжения, которая способствует улучшению сцепных свойств на обледенелых дорогах. Чтобы сделать шипованную шину еще более цепкой, производители дорогих покрышек увеличивают количество шипов и оптимизируют их расположение на беговой дорожке, пояснили в компании.

Ранее россиянам назвали четыре способа продления срока службы зимних шин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами