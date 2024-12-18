Россиянам рассказали о существенной разнице между дешевыми и дорогими зимними шинами

На рынке представлено большое количество зимних шин в различных ценовых категориях. Основная разница между более дорогой резиной и дешевой кроется в ингредиентах и конструкции покрышек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

«При производстве дорогих шин используются недешевые ингредиенты, что напрямую влияет на качество резиновой смеси. Например, повышенное содержание натурального каучука в премиальных зимних покрышках позволяет им оставаться стабильными при низких температурах и обеспечивать уверенное сцепление с дорожным покрытием», — рассказали в компании.

Также на цену влияют особенности конструкции шины. Два наиболее главных индекса для каждой покрышки — скорости и несущей способности (нагрузка, которую может выдержать шина, — прим. ред.). Как правило, в более дорогих шинах производители закладывают увеличенную прочность конструкции, что позволяет выдерживать даже большие нагрузки, чем указано в индексах, отметили в Ikon Tyres.

Кроме того, премиальные зимние шины обладают различными инновациями, например, сложной формой шипов противоскольжения, которая способствует улучшению сцепных свойств на обледенелых дорогах. Чтобы сделать шипованную шину еще более цепкой, производители дорогих покрышек увеличивают количество шипов и оптимизируют их расположение на беговой дорожке, пояснили в компании.

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