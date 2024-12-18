Река Херота смыла машины и деревья в Сочи

В Сочи река Херота вышла из берегов и затопила территорию нескольких домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Подтопления фиксируют в домах на улицах Дачная и Петрозаводская, а также в Мацесте. В некоторых частях города наблюдаются проблемы с электричеством. Движение на нескольких улицах, в том числе на улице Ленина — главной в Адлерском районе — затруднено из-за упавшего дерева», — говорится в сообщении.

В микрорайоне Кудепста унесло несколько припаркованных машин. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль уносят быстрые потоки воды, а люди кричат и просят всех покинуть транспортные средства.

Уточняется, что участок автотрассы Джубга — Сочи временно перекрыли. Также сообщается, что река Восточный Дагомыс может в скором времени выйти из берегов. Кроме того, в горных районах города Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада.

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