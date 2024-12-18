Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Река Херота смыла машины и деревья в Сочи

В Сочи река Херота смыла автомобили и затопила дома

В Сочи река Херота вышла из берегов и затопила территорию нескольких домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Подтопления фиксируют в домах на улицах Дачная и Петрозаводская, а также в Мацесте. В некоторых частях города наблюдаются проблемы с электричеством. Движение на нескольких улицах, в том числе на улице Ленина — главной в Адлерском районе — затруднено из-за упавшего дерева», — говорится в сообщении.

В микрорайоне Кудепста унесло несколько припаркованных машин. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль уносят быстрые потоки воды, а люди кричат и просят всех покинуть транспортные средства.

Уточняется, что участок автотрассы Джубга — Сочи временно перекрыли. Также сообщается, что река Восточный Дагомыс может в скором времени выйти из берегов. Кроме того, в горных районах города Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада.

Ранее в Краснодаре подросток рулил ногами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами