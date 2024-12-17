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На видео попало, как подросток рулил ногами в Краснодаре

В Краснодаре на видео попало, как подросток управлял автомобилем ногами

В Краснодаре 14-летний местный житель управлял автомобилем ногами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили личность молодого лихача, который управлял автомобилем ногами», — говорится в сообщении.

С подростком и его родителями сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу о недопущении подобных правонарушений. Несовершеннолетний пообещал так больше не делать.

Сообщается, что инцидент сняли подростки, которые находились в автомобиле в момент происшествия. Видео они опубликовали в социальные сети и получили много негативных комментариев. На кадрах видно, как несовершеннолетний опирается на спинку водительского кресла и рулит ногами.

Уточняется, что родителям подростка выдали предостережение о недопустимости управления несовершеннолетним автотранспортом, а также о привлечении к ответственности за пропаганду нарушений законодательства России.

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