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Россиянам рассказали, чем опасен прогрев двигателя без выезда на дорогу

Автоэксперт Константинов: прогрев мотора без выезда на дорогу повышает его износ

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Прогрев двигателя без последующего движения лучше свести к минимуму, чтобы избежать негативных последствий для окружающей среды, автомобиля и здоровья людей. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой — привычная процедура для многих водителей, особенно в холодное время года. Однако оставлять машину работать на холостых оборотах длительное время без движения может быть опасно по нескольким причинам», — отмечает специалист.

По словам эксперта, прогрев мотора без выезда на дорогу повышает его износ, поскольку современные двигатели рассчитаны на работу при движении. Так, долгий прогрев может привести к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, что уменьшает эффективность работы мотора и сокращает его ресурс.

Кроме того, долгий прогрев на месте загрязняет окружающую среду токсичными веществами, что плохо влияет на экологию и здоровье людей. Также повышается расход топлива, что приводит к увеличению нагрузки на топливный насос и систему подачи топлива.

Если автомобиль с работающим двигателем оставить без присмотра на длительный период времени, отдельные узлы могут перегреться, что приведет к пожару. Особенно это актуально для автомобилей с изношенной электропроводкой и системой охлаждения.

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