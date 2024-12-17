В «АвтоВАЗе» предложили заменить льготные автокредиты на сертификаты

Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак предложил выдавать покупателям скидочные сертификаты вместо льготных кредитов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, при текущей ключевой ставке и жестких требованиях к заемщику даже льготные займы становятся ему недоступными. А так как на поддержку заложены большие средства, необходимо подумать об эффективности.

По его словам, условием для получения прямого сертификата может стать, например, утилизация предыдущего автомобиля через дилера.

11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит еще свыше 18 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга.

По льготной программе в 2024 году было продано 82 тыс. автомобилей. Льготный автокредит могут получить работники медицины и образования, участники СВО и члены их семей, инвалиды. Также она распространяется на семьи с детьми, покупающими автомобиль в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее стало известно, что в России резко обвалилась выдача автокредитов.