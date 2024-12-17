В России резко обвалилась выдача автокредитов

Выдача автокредитов в ноябре сократилась на 30% в сравнении с октябрем. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в ноябре банки предоставили 82,9 тыс. кредитов на новые и поддержанные автомобили, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4%. При этом с сентября это значение упало на 51%.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году число выданных автокредитов уменьшилось на 15,4%. Наибольшее количество кредитов на машины в субъектах России в ноябре 2024 года было выдано в Москве, Республике Татарстан, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Серьезная динамика сокращения предоставления кредитов в регионах наблюдается в Новосибирской области, Ханты-Мансийском АО, Пермском крае, Свердловской и Волгоградской областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных кредитов на автомобили уменьшилось на 32,2% и 29,3% соответственно.

Ранее в России рекордно подешевели подержанные автомобили.