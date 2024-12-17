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На видео попало, как Toyota протаранила авто Lada и врезалась в здание в Саранске

В Саранске на видео попало, как Toyota протаранила авто и врезалась в здание

В Саранске 16 декабря 42-летний водитель на машине Toyota врезался в автомобиль ВАЗ-21099 и наехал на здание. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД по республике Мордовия.

«В 21 час 45 минут 42-летний водитель автомашины «Тойота Рав 4», двигаясь по ул. Ботевградская, на перекрестке с ул. Васенко совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома», — говорится в сообщении.

Момент ДТП запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как в автомобиль ВАЗ-21099 на полной скорости врезается Toyota, после чего обе машины наезжают на здание и выбивают дверь. После инцидента начинает идти дым, а с потолка падают обломки.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, который был за рулем Toyota, проходит медицинское освидетельствование. Уточняется, что за 2024 год он получил пять штрафов за нарушение ПДД.

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